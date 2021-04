Bededagsferien bliver præget af både byger og sol

Har man hveder tilovers til bededagsferien, vil det for mange nok være en god idé at nyde dem indendørs.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Trine Pedersen fredag morgen.

- Bededagsferien fortsætter i ugens noget kølige stil. Det nye er, at der begynder at komme nogle byger ind over landet. Så det bliver lidt på det jævne, må vi sige, lyder det fra meteorologen.

Store bededag, som er fredag, bliver nok den bedste af de tre kommende dage, fortæller meteorologen.

Således vil store dele af landet opleve en del solskin, efter at det i løbet af torsdag aften og natten til fredag ellers har regnet en del i den sydøstlige del af landet.

Temperaturerne bliver op til 12-13 grader inde i landet og ned til otte grader ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn.

Men i løbet af dagen vil der komme en del byger i den vestlige del af landet.

Det billede fortsætter lørdag, hvor bygerne breder sig til også den sydvestlige del af landet.

Og søndag fortsætter i samme spor med byger rundtomkring. Samtidig blæser det op til en let til frisk vind fra nordvest og vest.

- Det bliver ret køligt, men det er vi jo blevet vant til. Det ser dog ud til, at nattefrosten er ved at være væk, siger Trine Pedersen og uddyber, at temperaturen om natten nok vil befinde sig lige over frysepunktet og op til fem grader.

Ser man ind i næste uge, ser det fortsat køligt ud. Derudover bliver det i perioder nok en tand mere vådt.

- Man skal væbne sig lidt med tålmodighed i forhold til varmen, for det ser ikke ud til at slå igennem de næste otte-ti dage, siger DMI's vagthavende meteorolog.