Beck og Diplo er nye navne på Northside

Stjerne-dj'en og produceren Diplo og multitalentet Beck kommer begge til festivalen, der finder sted i juni.

Diplo har de seneste år især været kendt for at skrue globale megahits sammen med MØ ("Lean om Me") og Justin Bieber ("Where Are Ü Now").

Han har også hittet som producer for M.I.A., Sia og Beyoncé og som medlem af Major Lazer og Jack Ü og som soloartist.

Diplo spiller lørdag 9. juni på Northside 2018.

I en lidt anden boldgade finder man den til tider følsomme Beck, der dog med sit seneste album, "Colors" fra i år, har leveret dansevenlig funk.

Gennem en lang og alsidig karriere har Beck solgt millioner af plader, vundet Grammy-statuetter og imponeret med mesterværker som "Odelay" og senest den underspillede "Morning Phase".

Beck har tidligere gæstet Northside. Det skete i 2016, hvor både Gaffa og Soundvenue var ude med fem stjerner. Beck optræder lørdag 9. juni på Northside.

Flere andre navne er tilføjet festivalen, der nu er oppe på 18 navne.

Det foreløbige program byder på:

A Perfect Circle, Aurora, Beck, Björk, C.V. Jørgensen, Cigarettes After Sex, Deerhunter, Diplo, Dizzy Mizz Lizzy, Father John Misty, Jimmy Eat World, Nik & Jay, Queens of the Stone Age, Rhye, Sleaford Mods, The National, Thundercat, Tyler og The Creator.

Northside 2018 afvikles i dagene 7.-9. juni i Ådalen ved Aarhus.