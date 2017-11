Beboere fra omstridt udrejsecenter skaber utryghed i lokalområdet

Flere butikker melder om store problemer med butikstyveri.

Fakta i Bording har øget kameraovervågningen og installeret en overfaldsalarm. Det er sket efter en episode, hvor en medarbejder blev slået med en knytnæve i ansigtet af en af centrets beboere.

Arriva, der betjener togstrækningen til Bording, har netop kontaktet politiet, fordi mange af udlændingene fra centret kører uden billet og i nogle tilfælde maser sig ind i toget, selv om togpersonalet forsøger at holde dem ude.

Det er utrygt for både andre passagerer og konduktører, lyder det fra Arriva.

På et borgermøde for nylig har flere lokale beboere desuden givet udtryk for, at tilstedeværelsen af de knap 200 udlændinge, der ofte færdes i grupper, generelt har øget utrygheden.

Nogle forældre er begyndt at hente og bringe deres børn fra eksempelvis togstationen.

Ifølge Michala Bendixen, formand for foreningen Refugees Welcome, er problemerne forudsigelige.

Hun mener, at regeringen presser og stresser udlændingene, blandt andet ved at sætte dem på en cafeteriaordning uden lommepenge og mulighed for at arbejde.

Hun henviser til, at ministeren har sagt, at det skal være "utåleligt" at være på tålt ophold.

- Det er en rimelig logisk konsekvens, når man ikke giver folk nogen penge overhovedet og isolerer dem fuldstændigt langt væk fra deres netværk. Så tvinger man dem nærmest til at stjæle eller køre uden billet, siger Michala Bendixen til Jyllands-Posten.

Hun tilføjer, at udlændingene for eksempel har behov for at købe telefonkort og cigaretter.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) afviser, at regeringen skubber udlændingene ud i kriminalitet. Det er ikke meningen, at de skal have hjælp til at pleje netværk i Danmark, men at de skal rejse hjem.

- De har tag over hovedet og får mad. Det er, hvad de har krav på, ikke et hak mere, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Ledelsen i Midt- og Vestjyllands Politi holder i næste uge et møde med lokalpolitiet om, hvad man kan gøre for at imødegå utrygheden.