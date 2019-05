Beboere føler sig kørt over: Nedrivning er ikke løsningen

- Det er voldsomt og kommer til at berøre rigtig mange mennesker. Jeg tror også, at planen er mere voldsom, end mange havde ventet, siger Nicki Goldmann, beboerrepræsentant og formand for samarbejdsrådet i Vollsmose.

Odense Kommune vil fjerne 1000 boliger for at leve op til regeringens krav om maksimalt 40 procent almene boliger i de hårdeste ghettoområder.

Den konkrete plan præsenteres på et beboermøde tirsdag aften, men flere medier kunne allerede mandag løfte sløret for, hvilke blokke kommunen vil fjerne.

Men det løser ikke noget at køre bulldozerne i stilling, mener Nicki Goldmann.

- Vollsmose er ikke en dårlig bydel. Vi har et godt fællesskab. Det er kun et lille antal kriminelle, der ødelægger det for de andre. Man kunne have startet med at lave en indsats dér. Det har man aldrig rigtig gjort, siger Nicki Goldmann.

Også i Aarhus Vest vækker kommunens plan om at fjerne 600 boliger i områderne Gellerup og Toveshøj harme.

- Det har ikke været en forhandling, men er et diktat, siger afdelingsformand Abdinasir Jama, Gellerupparken, om forhandlingerne mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

- Der er en stor frustration herude. Vi har et beboerdemokrati og gjort meget for, at folk skal føle medborgerskab. Alt det har borgmesteren nu smidt på gulvet. Det er tragisk, siger Abdinasir Jama.

Han mener, at kommunen kunne have efterlevet regeringens krav ved at nøjes med nedrivning af nogle få hundrede boliger.

Derefter kunne man udstykke og opføre nye boliger med blandede ejerformer. Det ville ifølge afdelingsformanden betyde, at man kunne nå ned under kravet på maksimalt 40 procent almene boliger.

Både i Vollsmose og i Gellerup skal aftalerne om nedrivning nu til afstemning i boligselskabernes repræsentantskab. Desuden skal aftalerne endelig godkendes i de to kommuners byråd.

Senest 1. juni skal planerne så sendes videre til boligminister Ole Birk Olesen (LA).