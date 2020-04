Foto: Per Øxenholt/Ritzau Scanpix

Beboer ville redde hund under brand - stoppet af politiet

En voldsom brand i en toplansvilla på Strandhavevej i Hvidovre sendte ikke kun brandfolkene på overarbejde. Også politiet endte med at rykke talstærkt ud.

- Ejeren af huset ville ind til sin hund, som han sagde var derinde. Det kunne vi ikke lade ham komme på grund af den voldsomme brand, fortæller vagtchef Lars Jørgensen fra Københavns Vestegns Politi.

Politiet var i første omgang kun til stede med en enkelt patrulje - to politifolk - men flere måtte tilkaldes. For den frustrerede ejer kom kort efter tilbage med en flok venner og insisterede på at komme ind.

- Vi endte med at sende en fire-fem patruljer derud for at få ro på situationen. Det fik vi også, og der blev ikke nogen sager ud af det, lyder det fra vagtchefen.

Brandvæsnet modtog anmeldelsen om den voldsomme brand søndag eftermiddag klokken 17.37.

- Vi har ildløs i en toplansvilla på Strandhavevej i Hvidovre. Der var rigtig godt gang i den, da vi nåede derud, fortæller Michael Jonsen, der er vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab.

Branden har hovedsageligt raseret den ende af huset, som vender ud mod vejen. Her omspændte flammerne hele gavlen og brød gennem taget. Ingen personer kom til skade.

- Alle var kommet ud, da vi nåede frem, fortæller Michael Jonsen.

Hos Københavns Vestegns Politi fortæller Lars Jørgensen, at det endnu er uklart, hvorvidt hunden er indebrændt.

- Man har ikke fundet den endnu, så vi må gå ud fra, at den er derinde. Men det finder vi måske først ud af i morgen (mandag, red.), siger han.

Mandag skal politiets teknikere også i gang med at klarlægge årsagen til branden.

Den udbrændte villa ligger ganske tæt ved Hvidovre lystbådehavn i den ende af Strandhavevej, der vender ud mod Kalveboderne, som er farvandet mellem Sjælland og Amager.

Den ligger i et attraktivt boligkvarter, Strandmarkskvarteret, nær de mondæne adresser på Hvidovre Strandvej og Strandbovej. Den blev i 2018 handlet for 4.750.000 kroner viser et opslag i Tingbogen.