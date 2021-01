Beboer tiltales for livsfarligt overfald med kniv på bosted

Den formodede gerningsmand - en 45-årig beboer - er blevet tiltalt for grov vold i forbindelse med knivstikkeriet.

Det endte med et fire centimeter langt snitsår ved kæben og et seks centimeter dybt stiksår i skulderen, da en 61-årig mand sidste år i januar blev overfaldet på et bosted i Viborg.

Offeret slap med livet i behold fra overfaldet, der blev begået med en køkkenkniv. Sagen behandles på onsdag ved Retten i Viborg.

Det er uvist, hvad der ledte op til episoden. Da der for et år siden blev holdt grundlovsforhør i sagen, foregik det bag lukkede døre.

Men Viborg Stiftstidende fik dengang oplyst af bostedet, at offeret - ligesom den nu tiltalte mand - bor på et kommunalt, psykiatrisk bosted i byen.

Det var ikke første gang, at den 45-årige beboer opførte sig voldeligt. Ved en hændelse i september 2019 slog han ud efter en sygeplejerske på institutionen - dog uden at ramme. Det fremgår af anklageskriftet i sagen.

Og ved en anden episode i samme måned kastede han angiveligt en tændt cigaret og en skraldespand efter en socialpædagog, som nåede at undvige.

Sagen er rejst som en nævningesag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden kræver en straf på mindst fire års fængsel.

Det fremgår dog, at anklagemyndigheden går efter at få den 45-årige dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling og ikke i et almindeligt fængsel.

Afsoningen skal ske uden længste tid, mener anklagemyndigheden. Det vil sige, at der ikke fastsættes en slutdato for afsoningen af straffen.

Sagen kommer for retten på et tidspunkt, hvor sikkerheden for beboere og ansatte på landets psykiatriske bosteder bliver debatteret.

Kort før nytår mistede en 29-årig mandlig medarbejder livet på opholdsstedet Ørbækskilde i Veddinge i Odsherred.

En 19-årig beboer på stedet blev anholdt og siden fængslet i surrogat for at have stukket den ansatte med flere knivstik.