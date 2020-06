Beboer på nordjysk plejehjem er død med coronavirus

- Det er virkelig trist, og jeg er virkelig ked af det på de pårørendes vegne. Men jeg må desværre også sige, at det er noget, vi må forvente sker. Når vi får smitten ind på plejehjem, så er der en stor risiko for, at nogen ikke vil overleve. Det har vi set alle andre steder, siger Lars Serup, direktør for sundheds- og ældreområdet i Hjørring Kommune, efter dødsfald på plejehjem i Sindal.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix