Beboer fandt gennembanket teenager i sin indkørsel

Omkring klokken 05 fandt en borger en svært forkommen 17-årig dreng i sin indkørsel på Stadionvej i Otterup nord for Odense.

Et større mysterium optager lørdag politiet på Fyn.

Det fortæller vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

- Han er temmelig forslået og har kraftige hovedskader. Det kunne se ud til, at han har fået et ordentligt lag tæsk - ikke kun i form af knytnæveslag, men også spark eller slag med et stump våben.

- Han har åbenbart hukommelsestab, for han ved ikke, hvad der er sket, eller hvordan han er havnet i Otterup, siger vagtchefen.

Nogenlunde samtidig med, at politiet blev alarmeret om den forslåede 17-årige dreng, blev en 21-årig mand indbragt til Odense Universitetshospital (OUH). Han var blevet påkørt af en bil på Søndergade i Otterup.

- Vi bliver kontaktet af OUH, som fortæller, at de har fået en ung mand ind, der har lårbensbrud og skader i ansigtet.

Den unge mand var ifølge et vidne blevet påkørt af en mindre, mørk bil.

- Vi ved ikke, om der er en sammenhæng mellem de to sager. Vi har været ude og opsøge vidner i løbet af formiddagen og er nu i gang med at afhøre begge forurettede, siger Lars Thede ved middagstid.

Mens den 17-årige dreng er fra Odense, er den 21-årige fra Otterup.

Det er uvist, om de kender hinanden.