Beach Boys-legende spiller på Egeskov Slot til sommer

- Det er en kæmpe ære at kunne lægge scene til en levende legende som Brian Wilson, ligesom jeg også ser særligt frem til, at store internationale navne som Beck, Cat Power og Femi Kuti indtager vores scener til sommer, siger direktør og musikchef Ulrik Ørum-Petersen i en pressemeddelelse.

Brian Wilson er grundlægger af The Beach Boys, der blev etableret i Californien i 1961.

Han står bag en række af popgruppens største hits, blandt andre "I Get Around", "Good Vibrations" og "Wouldn't it Be Nice".

Brian Wilson anses for at være et af de største musikgenier i nyere tid og rangerer som nummer 12 i magasinet Rolling Stones liste over historiens største sangskrivere.

Han besøgte senest Danmark i 2017, da han optrådte i både Odense og København.

På Heartland får han blandt andet selskab af Beck, der i 1994 fik sit store gennembrud med albummet "Mellow Gold" og singlen "Loser".

Den 49-årige musiker, der har 14 albums bag sig, er gennem årene blevet kendt for at skabe sin egen stilart på tværs af musikalske genrer.

De øvrige nye navne på plakaten er danske Hugorm og Spleen United. Derudover er det Femi Kuti, Cat Power, The Avalanches og L'Imperatrice.

Endvidere kan Annika Aakjær, Claus Hempler og José González opleves til "Acoustic Evenings".

Med onsdagens nye navne er 80 procent af musikprogrammet offentliggjort.

Heartland finder sted fra 29. til 31. maj.