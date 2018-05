Bartender vaskede gerningsmands kniv og hættetrøje

En bartender forsøgte i august sidste år at hjælpe en 33-årig knivstikker med at dække over et overfald på en pub i Kastrup.

Bartenderen forsøgte at fjerne sporene ved at rense en kniv med klorin og vaske den 33-åriges hættetrøje.

Torsdag har Københavns Byret idømt bartenderen 14 dages betinget fængsel for at forsøge at slette sporene fra overfaldet, oplyser anklager Søren Harbo.

Videoovervågning fra pubben afslørede ifølge anklageren, at bartenderen forsøgte at slette spor.

- Vi kunne se på videoovervågning, at han vaskede kniven og trøjen, siger Søren Harbo.

Bartenderen har dog selv nægtet sig skyldig.

- Han sagde, at han ikke vidste, at der lå en kniv i håndvasken, da han hældte klorin derned. Men det blev afvist af retten.

- Han erkendte, at han vaskede trøjen, men han erkendte ikke, at der var noget på trøjen, som stammede fra en alvorlig forbrydelse, siger anklageren.

Han fortæller, at det er en speciel sag, så der var ikke mange tidligere sager at sammenligne med, da han skulle argumentere for strafniveauet.

- Det er ikke så tit, vi har sådan nogle sager, fordi i sagens natur opdager vi dem sjældent, fordi sporene jo bliver slettet, siger han.

Bartenderen har nu 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen.

Ifølge anklagemyndigheden var knivstikkeriet et drabsforsøg, men Michael Fuhlendorff blev ifølge Ekstra Bladet i retten tirsdag frifundet for at have forsøgt at slå ihjel.

Han blev i stedet dømt for grov vold, som han selv erkendte.

Straffen til ham lød ifølge avisen på tre års fængsel, som han også får for et knivstik i Aalborg og videreoverdragelse af 100 gram kokain. Han modtog dommen.