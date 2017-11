Barnløst par købte nyfødt dreng i Polen for 5500 kroner

Det skete, efter at parret i flere år havde forsøgt at få et barn på naturlig vis først.

Et ægtepar har ved Retten i Sønderborg erkendt at have købt en nyfødt dreng i Polen uden om adoptionsbureauerne.

Men manden havde dårlig sædkvalitet, og kvindens æg gik til grunde, da lægerne søgte at sprøjte sædceller direkte ind i et af hendes æg.

Parret overvejede adoption via et adoptionsbureau, men nåede frem til den konklusion, at det ville være forgæves at gå den vej.

- Jeg fik at vide, at med min diagnose, så kunne det nok ikke lade sig gøre, sagde kvinden i retten med henvisning til, at hun er diagnosticeret med borderline - en personlighedsforstyrrelse.

Frustrationerne endte med, at kvinden på internettet annoncerede efter en mor, der ikke kunne tage vare på sit nyfødte barn.

En polsk kvinde svarede på annoncen. Hun var gravid og ventede barn. Kvinden krævede først 100.000 kroner for barnet.

Det ville det danske par ikke gå med til. De aftalte i stedet et beløb på 750 euro.

Da barnet var kommet til verden, tog manden og kvinden fra Danmark til Polen for at hente ham hjem.

Manden har familie i Holland, og parret hævdede efterfølgende, at barnet var blevet født af kvinden under et ophold i Holland.

Det lykkedes således parret at få myndighederne i Holland til at udstede en fødselsattest, og med den i hånden kunne parret efterfølgende få et dansk personnummer til barnet.

Det var en henvendelse fra de polske myndigheder, der bragte Syd- og Sønderjyllands Politi på sporet af sagen.

Den polske kvinde havde over for polsk politi tilstået at have solgt drengen til det danske par. Det fik sagen til at rulle.

Barnet er i dag tre år gammelt og lever fortsat hos det danske par, der siden er flyttet til Nordjylland.

Barnet trives godt, har en psykolog konkluderet.

Kvinden har erkendt at have afgivet urigtige oplysninger til det offentlige om barnet, for at barnet kunne få et dansk personnummer.

- Vi tænkte ikke på konsekvenserne af det, vi gjorde, men bare på, at nu havde vi fået det barn, vi havde ventet på i næsten otte år, sagde kvinden.

Anklager Rikke Brændgaard Nielsen, Syd- og Sønderjyllands Politi, havde krævet, at parret - ud over afgivelse af falske oplysninger - også dømmes for brud på adoptionsloven.

Men det afviste retten. Man mener ikke, at der er tale om et rugemors-forhold, hvor man køber en kvinde til at føde et barn.

Retten har i stedet dømt parret for afgivelse af urigtige oplysninger om barnet, og det takseres til 20 dages betinget fængsel samt 40 timers samfundstjeneste.

Parret har modtaget dommen. Anklagemyndigheden har nu to uger til at overveje, om byrettens dom skal prøves i landsretten.