Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og regeringen ser igen ud til at skulle lave mere restriktive retningslinjer for danskernes adfærd på barer, restauranter og caféer. (Arkivfoto)

Barer og restauranter i hele landet skal lukke klokken 22

På grund af stigende coronasmitte skal barer, restauranter og caféer lukke klokken 22 i hele landet. Det erfarer Ritzau.

Coronasmitten i Danmark er nu så udbredt, at regeringen ifølge Ritzaus oplysninger går væk fra sin strategi om kun at sætte ind lokalt og regionalt og i stedet vil indføre en række landsdækkende restriktioner.

Dermed vil restauranter, caféer og barer i hele landet den kommende tid skulle lukke klokken 22.

Samtidig bliver det påbudt at bære mundbind, når man går og står på restaurationerne i hele landet.

Og endelig vil grænsen for, hvor mange personer fodboldklubberne må lukke ind til en fodboldkamp, igen blive sat ned til 500 i hele landet, erfarer TV2.

Tirsdag blev restriktionerne for barer, restauranter og caféer i København og 16 omkringliggende kommuner skærpet, således at de i stedet for at lukke ved midnat nu skulle lukke klokken 22.

Det er dette tiltag, som nu altså kommer til at gælde hele landet. Og det samme gælder altså krav om mundbind og antal tilskuere til fodboldkampe.

I august blev der åbnet op for, at barer, restauranter og caféer kunne holde åbent til klokken to om natten.

Dog under den forudsætning, at der ikke blev lukket nye gæster ind efter klokken 23. Det skete som et led i fase 4 i genåbningen af samfundet.

På grund af det daværende smittebillede gjaldt de udvidede åbningstider dog ikke Aarhus Kommune og Silkeborg Kommune, hvor barerne kun måtte holde åbent frem til midnat.

Senere i august blev smittetallene i de to kommuner forbedret, så man også her kunne holde åbent til klokken to om natten.

Tidligt i september kom så meldingen om, at barer, restauranter og caféer i Københavns Kommune og 16 omegnskommuner samt i Odense Kommune på grund af høje smittetal blev nødt til at lukke ved midnat.

Samtidig blev forsamlingsforbuddet sænket fra 100 til 50 personer i de i alt 18 kommuner.

Tiltagene skulle gælde frem til 22. september, oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) dengang på et pressemøde.

Her sagde han, at Danmark befandt sig i "den mest bekymrende situation siden foråret".

11. marts i år annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S) en omfattende nedlukning af samfundet for at forhindre coronavirus i at sprede sig.

Fredag klokken 14 er der igen indbudt til pressemøde i Statsministeriet om coronasituationen.