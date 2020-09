Barer og restauranter: Restriktioner åbner for flere piratfester

- Vi er ærgerlige over, at vi igen ser restriktioner målrettet restaurationsbranchen, når vi kan konstatere, at meget af det opstår i privat regi, siger Kirsten Munch Andersen, der er politisk direktør i Horesta.

- Med de nye restriktioner skubber man de unge mennesker væk fra de professionelle steder og over til de private fester, piratfester og fester i gaden.

Regeringen har tirsdag indført nye corona-restriktioner målrettet serveringssteder i 17 hovedstadskommuner.

Fra torsdag og 14 dage frem må de kun holde åbent til klokken 22, mens stående gæster og personale skal have mundbind på.

Kirsten Munch Andersen hæfter sig desuden ved, at de nye restriktioner vil være mere omfattende end tidligere set for restauranter.

- Vi undrer os over, at man laver restriktioner, der er mere, end hvad man så under corona-nedlukningen i marts.

- I dag lægger man også en begrænsning på takeaway-steder, hvor det ikke er muligt at holde åbent efter klokken 22, mens det fortsat er muligt at gå hen til en kiosk og købe noget, siger Kirsten Munch Andersen.

Hun forventer, at virksomheder, der bliver ramt af de nye restriktioner i hovedstådsområdet, nu vil ryge ned på halv omsætning, i forhold til hvad de havde før corona.

- Der er brug for, at politikerne hurtigst muligt får kigget på en kompensation, for det er virksomheder, der bløder og kæmper for deres overlevelse, siger Kirsten Munch Andersen.