Barer i Silkeborg og Aarhus får ikke lov til sen åbning

Restauranter, caféer og barer i Silkeborg og Aarhus får ikke lov at udvide åbningstiden til klokken 02.00.

Det sker på grund af coronasituationen, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

I resten af landet får barer, restauranter, caféer og lignende steder ellers lov at holde åbent til klokken 02.00 under forudsætning af, at der ikke lukkes nye gæster ind efter klokken 23.00.