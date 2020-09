For mange grublerier kan give stress. Men hjernen kan ikke bryde sammen af at tænke for meget. (ARKIV)

Bare rolig: Hjernen takler svære spørgsmål

Nogle spørgsmål kan virke så store, at det føles, som om hjernen smelter. Intet spørgsmål er dog så svært, at det kan slå hjernen helt ud, forsikrer forsker.

- Altså, det hurtige svar ville være nej. Det ville nærmest være, at noget gik i stykker ved anvendelse, hvis hjernen brænder sammen af at tænke, siger Jesper Mogensen, professor i neurovidenskab på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Hvis du tænker over, hvad der var inden Big Bang, eller på, at universet er uendeligt, kan det føles lidt, som om hjernen nedsmelter eller brænder sammen. Men det kan da vel ikke lade sig gøre?

Nogle gange står man over for spørgsmål, der næsten får knolden til at lette fra ens hals.

