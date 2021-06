Bankmand på 57 år kørte for stærkt - kaldes vanvidsbilist

En aften i april på Amager blev en Volvo V60 målt til at køre mere end 100 kilometer i timen på et sted, hvor 50 er den højest tilladte hastighed.

Tirsdag afvikles først skridt i forløbet, og et gråhåret ægtepar har indfundet sig i et retslokale i Københavns Byret.

- Jeg har kørt med ham gennem mange, mange år, og jeg kender ham absolut ikke som vanvidsbilist, siger kvinden om sin mand. Han arbejder i en bank og er 57 år.

Det firma, hun er ansat i, havde udleveret bilen til hende som en demobil, og den aften skulle manden hente noget take away.

- Jeg havde jo ikke travlt, jeg skulle bare hjem. Jeg havde ikke oplevelsen af at køre så stærkt, siger manden.

Politiets lasermåling viser 103 kilometer i timen, og derfor måtte han på stedet aflevere sit kørekort, ligesom bilen blev foreløbigt beslaglagt.

Volvo'en ejes af Nordania Finans A/S, der altså rammes af den nye lovs regler.

Selskabets advokat siger, at beslaglæggelsen strider mod både Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og mod Menneskerettighedskonventionen.

Indgrebet mod ejendomsretten er for vidtgående og ude af proportioner. Derfor opfordrer han dommer Kirsten Schmidt til at ophæve beslaglæggelsen.

- Det er en ganske almindelig mand i en ganske almindelig bil. Han troede, han måtte køre 80, og så har han altså valgt at køre for stærkt, siger advokat Andreas Christensen.

Selskabet har været i god tro, da man lod et firma bruge Volvo'en som demobil.

- Nordania Finans havde ingen mulighed for at vide, at bilen ville blive brugt til at køre for stærkt, lyder det.

Advokaten minder retten om, at der jo ikke er tale om et bandemedlem, der kører vildt og udsætter andre for fare. Retten skal anlægge en helhedsvurdering, lyder appellen.

Et forslag om at stille sikkerhed, så bilen kan udleveres, afvises af anklagemyndighedens repræsentant, konsulent Arne Ravn.

- Hensigten med loven er jo, at de biler ikke skal ud og køre igen. Hensigten er, at de skal væk fra gaden, bemærker han.

Men advokaten for Nordania Finans er uforstående.

- Det er jo mennesket, der er synderen. Det er ikke bilens skyld. Det er jo ikke denne Volvo, der har en særlig dårlig karma, siger han.

Mens Folketinget forberedte loven, kom en kraftig advarsel fra EU-Domstolen i en sag, der ligner, oplyser advokat Andreas Christensen.

Domstolen slog i februar fast, at det var for vidtgående at konfiskere en lastvogn hos ejeren, fordi en chauffør havde brugt køretøjet til at smugle stjålne antikviteter. Af den grund mener advokaten, at sagen skal sendes til EU-Domstolen til vurdering.

I retsmødet hæfter også bankmandens forsvarer, advokat Rasmus Lind Hardt, sig ved, om det på nogen måde var til at forudse, at bilen kørte så meget for stærkt. Havde hans hustru grund til at nære mistanke, spurgte han.

- Min svoger kalder mig faktisk for sneglen. Men det vil han holde op med fra nu af, svarer han.

Retten træffer afgørelse 13. juli.