Bankkunder kan ende med at betale for tidlig pension

Dermed blev den samlet set dyrere, og i sidste ende kan det blive bankkunderne, der kommer til at betale regningen.

Sådan lyder advarslen i en pressemeddelelse fra Finans Danmark, der repræsenterer danske banker og realkreditinstitutter.

- Vi har forståelse for ønsket om tidligere pension for udvalgte grupper. Men vi synes, det er forkert, at én specifik reform skal betales af én specifik branche, en branche som i øvrigt ikke nedslider de grupper, som ordningen er tiltænkt, siger øverste direktør Ulrik Nødgaard.

Opfordringen fra regeringen er, at ekstraregningen ikke sendes videre til kunderne i form af rentestigninger på lån og til dels ved forhøjede gebyrer.

Forslaget om tidligere pension blev præsenteret af Socialdemokratiet for over to år siden, og det er to måneder siden, at regeringens udspil blev lagt frem.

Regeringen kalder det et "samfundsbidrag", men reelt er der tale om en skat, der rammer den finansielle sektor.

Det mener regeringen er retfærdigt, fordi staten gav bankerne en håndsrækning under finanskrisen.

- Aftalen er fair og retfærdigt finansieret. Den finansielle sektor skal for eksempel bidrage mere til fællesskabet. De seneste år har sektoren haft milliardstore overskud.

- Et ekstra samfundsbidrag er derfor helt på sin plads, så de, der har slidt og slæbt i et langt arbejdsliv, nu får ret til en værdig tilbagetrækning, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Finans Danmark mener, at det er forkert, at den finansielle sektor skulle have en ubetalt regning fra bankpakkerne, samt at sektoren har en overnormal indtjening.

- En særskat på den finansielle sektor - uanset størrelsen - vil få konsekvenser for sektoren, for kunderne og for samfundet.

- Det vil lægge et yderlige pres på det store bidrag, den finansielle sektor allerede leverer til vigtige samfundsopgaver, siger Ulrik Nødgaard

I 2018 viste en opgørelse fra Erhvervsministeriet, at staten havde tjent 17 milliarder kroner på bankpakkerne.

Selv om ordningen for tidlig pension samlet set blev udvidet og dermed dyrere, har Dansk Folkeparti kæmpet for, at regningen blev mindre for bankerne.

Den er gået fra 2,34 milliarder kroner årligt til knap to milliarder kroner årligt. Det første år vil regningen være mindre.