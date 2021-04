Banker om negative renter: Vi kan ikke sælge produkter med tab

Sådan lyder det fra Ulrik Nødgaard, der er administrerende direktør i Finans Danmark, der er interesseorganisation for de danske banker.

Det koster penge for bankerne, når renterne er negative, og derfor er kunderne nødt til at betale for at deres penge stående, hvis de har en opsparing af en vis størrelse.

Meldingen kommer, efter at erhvervsminister Simon Kollerup (S) tirsdag har opfordret bankerne til at sætte en stopper for, at flere og flere bankkunder bliver ramt af negative renter på deres opsparinger.

- Negative renter ikke er noget, de danske banker har fundet på. De kommer fra Nationalbanken og har været der siden 2012. De danske banker har i mange år undladt at sende regningen videre til deres kunder - selv om de isoleret set har tabt penge på det.

- I længden kan private virksomheder ikke sælge deres produkter til under produktionspris - det gælder også for banker. Og bankernes indtjening er faktisk lavere end i det øvrige erhvervsliv, siger Ulrik Nødgaard i en kommentar.

I 2019 var Jyske Bank den første bank til at indføre negative renter for privatkunder. Siden har de øvrige banker fulgt trop, og de seneste år er grænsen for, hvornår kunderne bliver ramt af det, løbende blevet sænket.

I de største banker i Danmark er grænsen nu nede på 100.000 kroner.

Ulrik Nødgaard påpeger, at de danske bankkunder sideløbende med de negative renter på opsparingerne til gengæld nyder godt af, at prisen på at låne penge er tæt på rekordlav.

Simon Kollerup har indkaldt Finans Danmark til et møde, og det vil Ulrik Nødgaard gerne deltage i, selv om han ikke mener, at det er op til politikere at blande sig i prisniveauet i banksektoren.

- Det er helt grundlæggende forkert med politisk indblanding i prisfastsættelsen for banker eller andre erhvervsvirksomheder.

- Men vi mødes gerne med ministeren, hvor vi forhåbentlig får lejlighed til at vende alle nuancerne og tale om, hvad der tjener danskerne bedst i det lange løb, siger Ulrik Nødgaard.