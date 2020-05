Banker har sendt mange advarsler om svindel med hjælpepakker

Politiet har indtil videre fået 20 anmeldelser om svindel med hjælpepakker til erhvervslivet i forbindelse med coronakrisen. Langt de fleste sager drejer sig om mulig svindel med ordningen for lønkompensation.

Det oplyser Bagmandspolitiet torsdag i en pressemeddelelse.

Samtidig har bankerne trykket på alarmknapperne og har sendt 133 indberetninger til Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner forbundet med hjælpepakkerne.

Disse sager undersøges nærmere af Bagmandspolitiet og Erhvervsstyrelsen. Og det er muligt, at en del af dem ligeledes fører til politianmeldelser til Bagmandspolitiet.

I de 20 anmeldelser er beløbet samlet oppe på syv millioner kroner, fremgår det af pressemeddelelsen. Næsten en halv million kroner er blevet beslaglagt.

Heri siger chefpolitiinspektør Thomas Anderskov Riis, at der er et solidt og tæt samarbejde mellem myndighederne. Han roser også bankerne.

- De danske pengeinstitutter gør et kæmpe stykke arbejde og indberettter værdifulde oplysninger, der bliver helt centrale for myndighedernes arbejde, siger han.

Rundt omkring i politikredsene kan de lokale efterforskere se frem til en del ekstra arbejde. Bagmandspolitiets rolle består i at foretage den indledende vurdering. Derefter fordeles sagerne til det lokale politi.

Bagmandspolitiet forventer en stigning i antallet af sager. Hver uge vil man hver uge offentliggøre antallet af anmeldelser og underretninger.

Det er som nævnt især ordningen med lønkompensation, som anmeldelserne drejer sig om.

Den går ud på, at virksomheder kan få betalt en del af lønnen til ansatte, som ellers stod til at blive fyret.

Ifølge ordningen er det en betingelse, at de ansatte ikke arbejder, mens det offentlige betaler den ekstraordinære støtte.

Men flere revisorer har til DR Nyheder for nylig udtrykt bekymring for, at nogle virksomheder alligevel lader de ansatte arbejde. Dermed scorer de uberettiget penge fra de offentlige kasser.

I torsdagens pressemeddelelse siger chefpolitiinspektøren, at sagerne vil blive vurderet så hurtigt som muligt.