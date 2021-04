Alene ved at ændre vaner kan du få en billigere elregning. Energistyrelsen anslår, at en gennemsnitsdansker godt kan skære elforbruget ned med 1000 kilowatt-timer om året uden at gå på kompromis med komforten. Det svarer til en økonomisk besparelse på cirka 2200 kroner afhængig af prisen hos dit elselskab. (Genrefoto)

Bank prisen på el i bund med disse trick

- Derfor kan man med fordel interessere sig for sit forbrug - både for klimaets og pengepungens skyld, siger Bo Sonne Andersen, der er energirådgiver hos SEAS-NVE Strømmen, som er en del af energikoncernen Andel.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her