Banedanmark giver udskældt leverandør en chance til

Det skyldes blandt andet, at der har været problemer med at udstyre de gamle IC3-tog med den teknik, der gør dem i stand til at tale sammen med de moderne togsignal.

Det skyldes ifølge programdirektør i Banedanmark Jan Erik Schneider-Tilli den franske leverandør Alstom, som har haft til opgave at klargøre IC3-togene.

- Lige nu er vi tre år forsinket i forhold til kontrakten. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med. Men Alstom er altså den leverandør af ombordudstyr, som er førende i Europa.

- Så vi har stadig tillid til, at de kan løse opgaven, siger Jan Erik Schneider-Tilli.

Når deadline på projektet nu rykkes til 2030, følger der desuden en ekstra regning på 2,8 milliarder kroner med, oplyser Banedanmark.

Det skyldes, at det gamle anlæg er dyrere at vedligeholde, end det nye anlæg er, siger Jan Erik Schneider-Tilli.

- Samtidig vil der være nogle udgifter til jernbanens drift, som vi ikke ville have haft, hvis vi kunne have gennemført Signalprogrammet til 2023.

Banedanmark har i dag givet kredsen bag transportforliget en tænkepause på et år, inden de skal tage stilling til, om der vil være behov for også at beholde de gamle signaler midlertidigt på strækninger, hvor jernbanen er elektrificeret.

Det betyder, at de gamle signaler skal "immuniseres" for at kunne fungere med de elektriske tog.

- Projektet handler grundlæggende om at skabe nye tog til passagererne. Og for at kunne få de nye tog i drift, skal vi have elektrificeret strækningerne til Aalborg, Kalundborg og til Nykøbing Falster.

- Det har hele tiden været en forudsætning, at Signalprogrammet kom før elektrificeringsopgaven, og det er også stadig vores plan på størstedelen af strækningerne.

- Men vi vil nu udarbejde et alternativt forslag, så hvis der næste år ikke har været den fremdrift i Signalprogrammet, som vi forventer, så vil man kunne skifte strategi på det tidspunkt.

- Det er ikke noget, der er nødvendigt at gøre lige nu, men det vil være nødvendigt at gøre om et års tid, hvis man skal nå at basere sine elektriske tog på en alternativ plan.

DSB har tidligere oplyst, at de nye elektriske tog skal indfases fra 2024. De nye tog har allerede det system, som gør dem i stand til at bruge de nye togsignaler.