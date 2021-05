Bandidos-rocker tilstår forsøg på coronasvindel

En mand forsøgte at svindle sig til halvanden million i lønkompensation. Han er idømt to et halvt års fængsel.

En 28-årig mand er onsdag ved Retten i Glostrup blevet idømt to et halvt års fængsel for svindel med coronahjælpepakker.

Det skriver Ekstra Bladet.

Der er ifølge mediet tale om en Bandidos-rocker ved navn André Munch, som i retten onsdag har tilstået, at han forsøgte at svindle sig til næste halvanden million kroner.

Han var en del af svindelforsøget, da der i april sidste år uberettiget blev sendt ansøgninger til Erhvervsstyrelsen om lønkompensation for samlet set 26 ansatte i to firmaer.

Revisor Morten Stefan Nyenstad er i forvejen idømt fire års fængsel og en millionbøde i samme sag, mens endnu tre personer venter på at komme for retten. Det skal de senere i maj, beretter Ekstra Bladet.

Den 28-årige har selv forklaret under sagen, at han kun var kort var en del af svindlen, da hans rolle var at indhente tilbud på rengøringsopgaver fra andre firmaer.

Han stod efter eget udsagn til at få 70.000 kroner af det samlede udbytte.

Omvendt har senioranklager Sannie Pilebo kaldt det mislykkede forsøg for "ualmindeligt kynisk", og hun argumenterede for fire et halvt års fængsel til rockeren.

André Munch er allerede ved at afsone en narkodom på 3,5 års fængsel, men får nu ekstra tid i fængslet. Han har valgt at modtage dommen på to et halvt års fængsel.

Anklagemyndigheden overvejer ifølge Ekstra Bladet, om den vil anke dommen til landsretten.