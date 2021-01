Fem mænd med tilknytning til Loyal to Famila-banden er mistænkt for at afpresse en mand i Ikast for flere hundrede tusinde kroner og for at brænde hans lagerbygning ned, da han ikke makkede ret. (Arkivfoto)

Artiklen: Bandemedlemmer mistænkes for at afpresse mand

En brændt lagerbygning blev konsekvensen for en mand, der ikke ville lade sig afpresse af LTF, mener politiet.

Grov afpresning for mange hundrede tusinde kroner og trusler på livet på en mand og hans familie kulminerede alt sammen i en nedbrændt erhvervsbygning sidste år.

Bag det står fem personer med tilknytning til Loyal To Familia-banden, mener politiet. To af dem er fuldgyldige medlemmer af banden. De nægter sig alle skyldige.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisen lyder det i sigtelsen, at de fem mænd skulle have forsøgt at afpresse manden ad flere omgange i løbet af fire måneder sidste år.

- Hvis ikke du betaler, vil det gå ud over dig selv og din familie, lød truslen blandt andet fra afpresserne, mens de ifølge sigtelsen lavede stikbevægelser ud i luften med en fiktiv kniv.

De sigtede skulle også have rettet en pistol mod hovedet på manden.

Og ifølge politiet var det også denne konflikt, der fik de fem sigtede til at bryde ind i mandens lagerbygning i Ikast natten til den 28. august for at brænde bygningen ned.

Her skete der ifølge sigtelsen skader for mellem 30 og 40 millioner kroner.

De fem mænd er alle i alderen 22 til 33 år gamle.

Ud over afpresning er de sigtet for et væld af andre forbrydelser - fire er sigtet for våbenbesiddelse og besiddelse af kokain med henblik på videresalg.

Tre er sigtet for forsætlig brandstiftelse, mens to er sigtet for gentagne tilfælde af afpresning af særlig grov beskaffenhed og groft hærværk.

Branden på Lene Haus Vej i Ikast omdannede en stor erhvervsbygning til en ruin og gjorde fire virksomheder hjemløse.

Mogens Poort, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Midt- og Vestjyllands Politi, sagde i november, at der var tale om en sag med grov afpresning af rigtig mange ofre.

I september 2018 nedlagde Københavns Politi et foreløbigt forbud mod LTF i medfør af Grundloven. I januar 2020 godkendte Københavns Byret forbuddet og opløste LTF.

Dommen blev anket til Østre Landsret, som torsdag stadfæstede afgørelsen.

Procesbevillingsnævnet gav dog i december tilladelse til, at sagen kunne ankes til Højesteret.