Bandemedlemmer mærker lovstramning i sager om våben

Mændene er netop blevet tiltalt for at ville hente en revolver og en pistol, som lå gemt i Tilst i den nordvestlige del af Aarhus.

To skærpelser af straffeloven er de redskaber, som en anklager i Aarhus vil tage i brug mod to mænd, der menes at være knyttet til banden Loyal to Familia.

Det var 7. juli om aftenen, at de begav til området ved institutionen Familieskolen for at hente de to gemte våben, hævdes det i anklageskriftet.

Bare syv dage forinden trådte en stramning af straffeloven i kraft. Den siger, at straffen kan fordobles i forhold til det normale i sager om farlige våben, hvis forbrydelsen indgår i en voldelig konflikt mellem to grupper, altså i opgør mellem for eksempel bander.

Og nu mener Østjyllands Politi altså, at mændene kan rammes af lovændringen. De to tiltalte var nemlig forbundet med Loyal to Familia, som i sommer havde en mængde voldelige opgør med Brabrandgruppen.

Desuden optræder også en stramning fra maj i sagen. Den handler om, at minimumsstraffen for skydevåben er hævet fra fængsel i et år til to år.

Resultatet er, at Østjyllands Politi har besluttet at rejse tiltale i en nævningesag. Det indebærer, at man vil kræve en straf på mindst fire års fængsel.

Oveni risikerer de tiltalte, der begge er i 20'erne, at blive udvist af Danmark. Mændene har afghansk statsborgerskab, oplyser specialanklager Lars Petersen.

De to nægter sig skyldige i sagen, som indledes ved Retten i Aarhus 7. december.

I øvrigt mener anklagemyndigheden, at de fik en lang næse, da de nærmede sig Tåstumvænget i Tilst. Forinden havde politifolk nemlig fundet og fjernet revolveren og pistolen, kan man læse i anklageskriftet.

Også Københavns Politi tester nu lovstramningen om fordobling af straffen for våben, der bruges af grupper, som er involveret i voldelige opgør. I to tilfælde er der rejst tiltale, oplyser advokaturchef Katrine Krejbjerg.

Den ene sag drejer sig om en mand, der er anklaget for at besidde en skarpladt pistol. Den behandles af Københavns Byret 6. og 12. december.

Den anden retter sig imod ni LTF'ere, der forleden blev tiltalt for at have gemt en pose i en buskads med en maskinpistol og tre magasiner.