Bandemedlem frikendt for skud mod betjente udvises af Danmark

Den 21-årige mand med tilknytning til Loyal To Familia (LTF), som fredag blev frikendt ved Østre Landsret for at have deltaget i skudepisode mod to betjente i 2017, idømmes otte års fængsel og udvisning af Danmark.

Ligesom byretten har Østre Landsret kendt ham skyldig i flere forhold, hvor han på en scooter og cykel på flere tidspunkter har truet personer med to pistoler i efteråret 2017.

Men retten har altså frikendt ham for at have siddet på den knallert, hvorfra adskillige skud blev affyret mod to civile betjente, der sad i en bil og måtte dukke sig for at undgå skuddene.

Han blev oprindeligt idømt 20 års fængsel og udvisning af Danmark ved Københavns Byret sidste år, men fik altså skåret 12 år af den straf i landsretten fredag.

Forsvarer Anders Schønnemann havde dog håbet på, at den 21-årige med pakistansk statsborgerskab alligevel ikke ville blive udvist.

Flere af tilhørerne brød grædende sammen ved domsafsigelsen og kaldte på den dømte, der hurtigt blev ført ud i en politivogn. På vej ud fik han sagt de sidste ord:

- Fuck det hele.

Kun én ud af 18 blandt dommere og nævninger stemte imod udvisning af den dømte med henvisning til, at det vil være imod Danmarks internationale forpligtelser.

De resterende 17 lagde vægt på kriminalitetens grovhed. De anerkendte dog, at manden har en langt større tilknytning til Danmark end Pakistan, men risikoen for ny alvorlig kriminalitet gjorde udfaldet.

Anklager Mads Kruse er godt tilfreds med dommen, efter at han måtte nedjustere sin påstand om livstid, da nævninger og dommere frikendte den 21-årige for skuddene mod de to civile betjente.

- Et flertal har ikke følt sig overbevist om, at den tiltalte førte det her gerningskøretøj, på trods af at hans dna er fundet på begge håndtag, og han selv har forklaret, at han var i området, hvor knallerten kørte fra lige før gerningstidspunktet.

- Det er en direkte konsekvens af skyldresultatet, at vi nedjusterer vores påstand om straf. Jeg er udmærket tilfreds med, at de imødekommer min påstand om otte års fængsel og udvisning, siger Mads Kruse.