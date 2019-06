Bandemedlem frifindes for drabsforsøg og grov vold

Det var et lettet medlem af banden Loyal To Familia (LTF), der onsdag eftermiddag efter at have siddet varetægtsfængslet i over et år kunne forlade Retten på Frederiksberg som en fri mand.

Et enigt nævningeting havde kort forinden frifundet ham for alvorlige anklager om grov vold og drabsforsøg mod et andet medlem af banden.