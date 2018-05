Bandemedlem forsøgte at dræbe cyklister på Nørrebro

Et medlem af banden Loyal To Familia (LTF) skød for at dræbe, da han om natten 21. september 2017 affyrede skud mod to tilfældige cyklister på Nørrebro i København.

Retten finder det også bevist, at den tiltalte i forbindelse med de to drabsforsøg bragte yderligere tre personers liv i fare, da han affyrede flere skud mod to forskellige kiosker.

Under sagen har manden erkendt, at han om aftenen 21. september satte kursen mod området omkring Den Røde Plads på Ydre Nørrebro, og at han her affyrede 11 skud med en pistol.

Manden har imidlertid afvist, at han skød for at dræbe, ligesom skuddene ifølge ham ikke faldt i forbindelse med den verserende bandekonflikt.

Derimod hævder han, at han ønskede at hævne en parkeringsstrid fra tidligere på dagen, hvor en person skal have spyttet på ham.

Men den forklaring tror retten ikke på. Blandt andet fordi området omkring Den Røde Plads er kontrolleret af gadebanden Brothas, og at netop Brothas og LTF på daværende tidspunkt befandt sig i en voldelig og blodig konflikt.

- Det forhold, at tiltalte midt om natten bevæger sig ind i Brothas-område og affyrer 11 skud, herunder direkte mod to døgnåbne forretninger, hvor Brothas-medlemmer hænger ud, findes at være egnet til at fremkalde en konflikt, siger retsformand Henriette Sartvin i onsdagens retsmøde.

Således er det rettens opfattelse, at i hvert fald de første skud havde til formål at skræmme medlemmer af den rivaliserende bande.

Mere uklart er det, hvorfor den 27-årige efterfølgende rettede sit våben mod tilfældige cyklister. En svensk kvinde blev ramt i ballen, mens en mand i midten af 30'erne blev strejfet af et projektil.

På fredag vil anklager og forsvarer komme med deres bud på, hvordan forbrydelsen efter deres opfattelse bør straffes.

Efter alt at dømme vil anklageren i sin procedure henvise til, at skuddene faldt i forbindelse med en bandekonflikt. Netop den omstændighed kan nemlig betyde, at straffen kan blive fordoblet.