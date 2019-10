Bandemedlem fængslet efter et år på flugt

Efter et år på flugt blev et 24-årigt bandemedlem fredag i et grundlovsforhør i Dommervagten i København varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for grov vold.

Han mistænkes for sammen med 18 andre at have deltaget i et brutalt overfald i en frisørsalon på Nørrebro den 16. september sidste år. Her blev to mænd gennem 18 minutter udsat for grov mishandling.