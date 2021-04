I Korskærparken i Fredericia blev der 24. februar 2020 affyret et dræbende skud mod en 24-årig mand. Torsdag er 28-årig mand dømt for drabet. (Arkivfoto)

Artiklen: Bandemedlem får 20 års fængsel for skuddrab i Fredericia

DNA og videomateriale var med til at fælde en 28-årig mand for et drab begået i boligområdet Korskærparken.