Bandeleders psykologundersøgelse skræmmer erfaren anklager

Gennemlæsningen af den 51-årige bandeleder Danny Abdallas psykologundersøgelse og mentalerklæring er voldsom læsning, og der kan ikke være tvivl om, at manden skal idømmes forvaring.

- Jeg har været anklager i mange år, og jeg har aldrig set så skræmmende en psykologundersøgelse.

- Hvis den tiltalte idømmes en tidsbestemt straf, vil han ikke tage ved lære. Han vil være mindst lige så farlig, når han bliver løsladt, siger hun ved Retten i Holstebro under sin procedure.

Her sidder lederen af den jyske bande Den Internationale Klub tiltalt for blandt andet voldtægt, skyderier og afpresning.

Abdalla skal ifølge blandt andet anklageskriftet have grebet fat om ekskærestens hals og fastholdt hendes arme og ben for at tiltvinge sig sex med hende, mens hun grædende skubbede imod.

En lignende voldtægt skal være gået ud over ekskærestens veninde.

Han er desuden også tiltalt for et narkoforhold, afpresning og våbenbesiddelse.

Undervejs i sagen har Abdalla flere gange råbt op og skabt sig. Han har hævdet, at anklagerne var et stort komplot mod ham, som hans ekskærester sammen med politiet havde planlagt.

- Når han råber og skriger op om, at han er blevet krænket, og at det er falske anklager, er det intet mindre end spil for galleriet, siger Lise Hebsgaard.

Mandag er der mere ro på. Han smiler dog stadig sarkastisk og ryster på hovedet, mens Lise Hebsgaard læser den lange liste med anklagepunkter op.

Der ventes dom i næste uge.