Bandefolk i masseslagsmål ved fastfoodrestaurant i Odense

Vagtchef hos Fyns Politi Peter Vestergaard fortæller, at politiet lidt efter klokken 17 søndag modtog en anmeldelse om, at to grupper på i omegnen af 20 personer var røget i totterne på hinanden.

To grupper røg søndag eftermiddag i slagsmål i den østlige del af Odense. Da politiet nåede frem, var den ene gruppe imidlertid forsvundet fra stedet.

- Der skulle også være slagvåben, men da vi kommer derud, er slagsmålet ovre. Vi træffer 12-15 mand, som alle er fra den samme gruppe, fortæller vagtchefen.

Episoden foregik ved fastfoodrestauranten KFC på Ejbyvej ved Nyborgvej.

Personerne på stedet har ifølge Peter Vestergaard relationer til bandemiljøet.

- De er godt kendt af politiet. Men vi ved ikke, hvem dem fra den anden side var. Om det har været en anden gruppering, eller om det har været noget internt, det kan vi kun gisne om, fortæller han.

- Dem, vi har truffet derude, er meget lidt meddelsomme om, hvad der er foregået, lyder det fra Peter Vestergaard.

I området er der etableret en såkaldt visitationszone. Det vil sige, at retsplejelovens almindelige regler om kropsvisitering er sat ud af kraft, og at politiet uden nogen konkret mistanke, kan kropsvisitere alle inden for området.

Derudover kan ordensmagten frit ransage biler, og netop det har i forbindelse med anmeldelsen om slagsmål ført til en sigtelse.

- Vi har visiteret dem, og en af dem er sigtet for overtrædelse af våbenloven, fordi han i en bil havde nogle skruetrækkere, fortæller Peter Vestergaard.

Skruetrækkere er ikke i sig selv ulovlige, men det kræver, at man kan godtgøre, at man har dem med til et såkaldt anerkendelsesværdigt formål.