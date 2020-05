Bande drog på tyvetogt fra Skagen til Sønderborg

To mænd og to kvinder fra Rumænien er onsdag blevet dømt for at have begået en række indbrud i dagligvareforretninger især i mindre bysamfund i Jylland og på Fyn.

Retten i Randers har straffet de to mænd med fængsel i to år, mens kvinderne, hvoraf den ene var chauffør på de fleste af de natlige togter, er blevet idømt fængsel i et år og tre måneder.