Bande anker dom om forbud og opløsning til landsretten

Således valgte banden at anke dommen om opløsning på stedet til Østre Landsret, efter at byretten fandt, at banden er grundlovsstridig og derfor skal opløses.

En historisk sag mod banden Loyal To Familia (LTF) er langtfra forbi, selv om der fredag faldt dom ved Københavns Byret.

Bandens advokat, Michael Juul Eriksen, var klar med reaktionen, straks da dommer Jens Stausbøll i Københavns Byret havde afsagt dommen.

Det ligger allerede fast, at sagen skal føres ved Østre Landsret fra september til november.

- Det er usædvanligt, kan man sige, men begge parter vidste, at den anden ville anke. Så kan det være, at sagen også kommer i Højesteret. Det tænker jeg, at den tabende part i landsretten vil forsøge på, siger Michael Juul Eriksen.

Michael Juul Eriksen havde hurtigt telefonen i hånden, efter at dommen faldt, for at meddele LTF om resultatet.

- Reaktionen var, at man føler, det er en politisk dom, siger han.

Han kalder sagen historisk og ser frem til at få den prøvet i Østre Landsret. Her er der tre juridiske dommere og tre domsmænd, der skal vurdere sagen.

- Det er min opfattelse, som jeg har sagt hele tiden, at de her mennesker har kendt hinanden siden barnsben. Man kan jo ikke forbyde mennesker at eksistere.

- Derfor har jeg også lidt den holdning, at effekten af det her måske ikke er så voldsomt stor, ud over at man ikke lige kan se bestemte tøjgenstande på gaden, siger han.

Sagen i Østre Landsret ventes at blive ført over cirka 20 retsdage.

Sagen mod LTF blev indledt ved Københavns Byret den 6. februar 2019 og strakte sig i byretten over 27 retsdage.

Der er ført 59 vidner fra anklagemyndighedens side, og sagen har omfattet flere end 13.000 rapportsider.

Byretten kom frem til, at LTF ligner en forening. Derfor kan retten dømme efter en bestemmelse, der blev indført i Grundloven i 1953.

Blandt andet blev der under en ransagning hos LTF fundet et organisationsdiagram, ligesom personerne knyttet til LTF havde et fælles mål, fastslog retten.

Politiet har under sagen også kunnet fremlægge regler for adfærd i LTF, ligesom der var kontingentbetaling.