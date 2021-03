Balletdanseren med et islandsk temperament

Fransson blev ansat som korpsdanser hos Den Kongelige Ballet i 2010. I 2019 blev han solodanser. Her var han en af kun to mandlige solodansere hos balletten, som var uddannet på Det Kongelige Teater.

Da Den Kongelige Ballet dansede Bournonville på Manhattan i New York i 2019, var det Jón Axel Fransson, som fik mange af anmelderroserne.

Den 19. marts fylder han 30 år.

Jón Axel Fransson kom ind på balletskolen som 8-årig. Egentlig var det hans søster, som var mest interesseret i ballet til at starte med, men hun mistede interessen. Til gengæld blev Fransson "hooked".

Han har i et interview med Politiken fortalt, at inden han havde snakket med sin mor, om ballet var noget for ham, var han mødt op på Gladsaxe Skole.

Han fortalte skolen, at han gik ud af klassen, fordi han skulle starte på Den Kongelige Balletskole.

Den 8-årige dreng fik besked på at droppe breakdance, som han gik til. På grund af frygt for skader måtte han heller ikke gå til fodbold, svømning eller standardlatin. Det gjorde han dog alligevel.

- Så snart jeg kom herind, var der en disciplin og en struktur, jeg kunne forstå. Ikke fordi jeg altid fulgte det, men jeg blev hooked på det, sagde han til Politiken.

Jón Axel Fransson er født på Island, men flyttede til Danmark med sin familie som treårig. Han tilbringer også i dag flere ferier på Island.

Han beskriver selv, i samme interview med Politiken, sit temperament som "mest islandsk". Han mener, at det er noget, han har arvet fra sine forældre.

- Min mentor, Truman Finney, sagde, at min største fjende var mit temperament. Eller mig selv. Jeg kan ødelægge det for mig selv, hvis jeg bliver sur. Jeg kan ødelægge en solo, fordi jeg bliver rasende, fortæller han.

Det er oftest sig selv, han bliver sur på. Han har også, hvad han kalder sin boksebold, bag scenen. Det er dog et stykke tid siden, han sidst har brugt den.

Fransson har danset i alt fra "Etudes" til "Svanesøen" og "Sylfiden", som han har en rolle i i den nuværende sæson på Det Kongelige Teater.

"Sylfiden" spiller i øjeblikket ikke, da Det Kongelige Teater grundet coronarestriktioner foreløbig er lukket indtil 5. april.

Jón Axel Fransson har også flere gange danset på de internationale scener. Men det stod klart for ham, første gang Danmark lukkede ned, at dans i udlandet også var sat på pause på ubestemt tid.

Derfor fik han en hund. Hunden hedder Ea og er en ung gordonsetter. Det er noget af det nye, som der har været plads til under nedlukningen.