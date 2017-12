Ballademagere plager danske biblioteker

78 procent af tillidsfolkene har deltaget i undersøgelsen.

Her svarer syv ud af ti, at de i perioden august 2016 til august 2017 har oplevet uro, konflikter eller trusler på biblioteket.

Omkring halvdelen af dem siger, at omfanget er steget i forhold til tidligere.

Det fremgår ikke i Politikens artikel, hvordan svarene er blevet gjort op. Det vides derfor ikke, hvor mange biblioteker der har oplevet eksempelvis trusler, og hvor mange der har oplevet uro.

I undersøgelsen fortæller respondenterne ifølge Politiken, at det som regel drejer sig om unge, der er oppe at toppes, fulde mennesker, psykiske syge og generelt bare aggressive lånere, der skaber problemerne.

I bibliotekerne, der holder åbent om aftenen uden bemanding, har man problemer med, at hjemløse bruger bibliotekerne som værested.

- Det er jo ikke den slags, man normalt forbinder med et bibliotek, men vi har længe fået indberetninger om det og haft en fornemmelse af, at der var et problem her, siger Tine Segel, formand for Bibliotekarforbundet, til Politiken.

Fra Københavns Kommune kalder kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) overfor Politiken det for "møgirriterende".

- 400.000 københavnere bruger årligt bibliotekerne i den ubemandede åbningstid. Det er en bragende succes og et tilbud, som det vil være meget ærgerligt at lukke for, siger han til avisen.