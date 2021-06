Baku-eventyr kan ende med karantæne

Her skal Danmark nemlig spille sin kvartfinale, der potentielt kan gå over i dansk fodboldhistorie. Men for de danske fans, der vil være til stede på stadion, kan fodboldrejsen involvere flere dages isolation efter hjemkomsten.

Lige så snart det stod klart, at Danmark ville slå Wales og kvalificere sig til en kvartfinale ved EM, blev mange øjnes rettet mod Aserbajdsjans hovedstad, Baku.

Aserbajdsjan er i øjeblikket farvet orange i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser bliver frarådet til landet.

Det betyder også, at hvis man rejser retur til Danmark fra Aserbajdsjan, så er der som udgangspunkt krav om ti dages karantæne. Færdigvaccinerede og tidligere smittede er dog undtaget fra dette.

Derudover er det muligt at teste sig ud af karantænen ved at blive PCR-testet fire dage efter hjemkomst.

I forbindelse med Danmarks kamp lørdag i Amsterdam i Holland blev der også fundet en løsning, så danske fans slap for at skulle gå i karantæne ved ankomst til landet.

Løsningen var, at danske turister var undtaget for karantæne, så længe de ikke opholdt sig i Holland i mere end 12 timer.

Den mulighed var der nogle få tusinde danske fans, der gjorde brug af. Blandt andet var der flere, som med fly fløj til og fra Holland på samme dag.

Spies var en af de rejsearrangører, som tilbød at flyve danskere frem og tilbage lørdag.

Ifølge Jan Vendelbo, administrerende direktør i Spies, står selskabet klar til også at sende danskere med fly til Baku. Men Spies afventer en afklaring fra myndighederne omkring rejserestriktionerne.

Ifølge Udenrigsministeriet bliver det undersøgt, om der kan laves en særlig ordning for rejser til Baku.

Men det ligger ikke på den flade, at en sådan undtagelse når at blive klar, siger Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Det ligger ikke lige i skuffen, at vi trækker sådan en undtagelse op, siger han.

Der var også fans, som lørdag rejste i bus fra Danmark med rejsearrangøren Landsholdsrejser.dk. Her har man allerede booket nogle fly i forhåbning om at kunne sende danske fans til Baku.

Ifølge Nicolai Bryde Nielsen, direktør og medstifter af Landsholdsrejser.dk, har firmaet siden lørdagens kamp fået 300 henvendelser fra danskere, der har lyst til at rejse til Baku for at se kampen på stadion.

- Jeg vil skyde på, at vi kan sende to-tre chartrede fly afsted, og at der måske i alt kommer 2000-3000 danskere til Baku for at støtte landsholdet, siger Nicolai Bryde Nielsen.

I første omgang skal man også opfylde nogle krav, hvis man vil til Baku. Man skal have en billet til kampen. Derudover skal man påvise, at man er dansk statsborger og har et gyldigt pas de næste tre måneder.

Derudover skal man anskaffe sig et visum til Aserbajdsjan. Det kan gøres digitalt på nogle timer, anslår Udenrigsministeriet.

Sidst men ikke mindst skal man have en negativ PCR-test, der er under 72 timer gammel.

Det er første gang siden 2004, at Danmark er blandt de sidste otte ved et EM.