Bakken og Tivoli Friheden åbner: Vilde forlystelser begrænses

Men langt fra alt bliver som det plejer, når de to parker åbner, efter at sæsonen er blevet udskudt af coronakrisen.

Som nogle af de første af landets forlystelsesparker slår Bakken nord for København og Tivoli Friheden i Aarhus fredag dørene op for gæster igen.

På Bakken må de fem vildeste forlystelser helt vente med at genåbne - herunder den gamle rutsjebane.

Og i Tivoli Friheden vil kun ét selskab ad gangen kunne opleve parkens tre største adrenalinschok.

Det skyldes de seneste retningslinjer for genåbningen af forlystelsesparkerne, som kom onsdag aften.

Her lyder det, at de vildeste rutsjebaner og attraktioner som udgangspunkt skal holdes lukket grundet risiko for smittespredning.

- Meget vil være anderledes. Men vi vurderer, at der stadig er god mulighed for at få sjove og fælles oplevelser, selv om det bliver lidt mere på afstand end normalt, siger Henrik Olesen, der er direktør i Tivoli Friheden.

Tivoli Friheden vil desuden være fuld af skiltning, stationer til afspritning og plexiglas de steder, hvor personalet kommer tæt på gæsterne.

Derudover vil parken have to nye medarbejdergrupper: Såkaldte "corona officers", som skal hjælpe gæsterne med at holde afstand - og såkaldte "sprittere", som systematisk skal spritte alle forlystelser og køsystemer af.

På Bakken vil der ligeledes være masser af skiltning og ekstra sikkerhedspersonale, der skal hjælpe folk med ikke at stimle sammen.

Bakken, som normalt er en åben park uden entré, vil genåbne med færre indgange og kameraer, der holder øje med, at der ikke kommer for mange gæster ind ad gangen.

Det fortæller Bakkens direktør, Nils-Erik Winther. Han glæder sig over genåbningen - men har det "ambivalent" med de nye retningslinjer, som holder flere af parkens forlystelser lukkede.

- Jeg synes, det er fantastisk positivt, at vi kan få lov at åbne. Men det er grotesk, at der kom yderligere begrænsninger onsdag aften, siger han.

- Vi fik lov at genåbne tidligere, fordi det gik godt i Danmark, så vi har kaldt medarbejderne tilbage på arbejde, og nu må vi alligevel ikke åbne fuldt.

Han glæder sig dog over, at 27 af parkens forlystelser kan stå klar til at tage imod gæsterne igen fra fredag.