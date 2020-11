Bagmandspolitiet skærer sager op og får hurtige domme

I flere tilfælde kan flere forskellige slags lovovertrædelser være i spil i et og samme sagskompleks. For eksempel både snyd med skat og moms og hvidvask.

I stedet for at præsentere retssystemet for en mammutsag med det hele, kan der komme hurtigere afgørelser, når det splittes ad.

Det forklarer Per Fiig, der er chef for Bagmandspolitiet, hvis officielle navn er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik).

- Det er en bevidst strategi, at vi forsøger at nedbryde sagskomplekser i mindre bidder for at få hurtigere afgørelser. Det sker også af hensyn til de sigtede, siger Per Fiig.

Manøvren kan blandt andet lade sig gøre på grund af en ændring af straffelovens bestemmelse om hvidvask. Fra juli 2018 blev der blandt andet givet mulighed for højere straf.

- Det er blevet nemmere, fordi den bestemmelse ikke kræver bevis for hver enkelt af de lovovertrædelser, som de hvidvaskede beløb stammer fra, siger statsadvokaten.

Opsplitningen af sagskomplekser førte for eksempel til flere meget hurtige domme i juni og juli.

Den sædvanlige historie om omfattende økonomisk kriminalitet er, at der går flere år fra sigtelse til en afgørelse i retten.

I sommer var det derfor noget af en sensation, at to mænd efter at have tilbragt en nat i hver sin celle var klar til en dom. I et lokale i Københavns Byret var der en særlig stemning af lettelse. Det her er retshistorie, blev der sagt.

Den ene anholdte, der var en slags konsulent, tilstod hvidvask af 353 millioner kroner. Han havde sørget for at kanalisere pengene til selskaber i blandt andet Polen, hvilket han tjente 1,4 millioner på. Blot 30 timer efter anholdelsen faldt afgørelsen: Fængsel i fem år.

Hans bekendte, der var direktør i et anpartsselskab, var mere end en simpel stråmand og fik også en lyndom - fængsel i to år og seks måneder.

I samme kompleks har to andre mænd fået hver seks år for hvidvask af 353 millioner kroner.

Men hvad med den bagvedliggende kriminalitet, som alt andet lige er sværere at bevise og efterforske?

Sigtelser om skat og moms blev frafaldet og smidt i papirkurven til gengæld for gevinsten med hurtige og relativt hårde domme for hvidvask. Der blev opgivet sigtelser i størrelsesordenen fem til ti millioner, oplyser statsadvokat Per Fiig.

- Det er sket efter en helt sædvanlig anklagerfaglig vurdering. Vi har vurderet, at hvis man gennemførte en længerevarende retssag og medtog disse forhold, ville det ikke have betydning for den straf, som ville blive udmålt, siger Per Fiig.

Om sommerens sagskompleks har Søik tidligere oplyst, at der også er mistanke om en stor fakturafabrik, der stod for snyd med skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag for 220 millioner kroner. Disse sager er ikke smidt i glemmebogen, forsikrer Per Fiig. Efterforskningen er altså stadig i gang.

- Vi forsøger at få den bagvedliggende kriminalitet kortlagt i det omfang, det er muligt, siger han om de store komplekser, hvori hvidvask indgår.

Nogle gange går bommen dog ned. Nemlig når det viser sig, at millioner af kroner er suset ind og ud af danske konti, og at årsagen til formuerne ligger i lovovertrædelser, der er begået uden for Danmarks grænser.

- Det er ikke altid, at der er jurisdiktion i Danmark, siger Per Fiig.

18. november skal retssystemet igen se på en sag om hvidvask. Her er det en bid af et kompleks om mange millioner, der tilsyneladende blev forsøgt vasket hvide gennem transaktioner via Polen. Det handler om direktøren i et VVS-firma. Retten i Roskilde skal tage stilling til, om han hvidvaskede næsten 50 millioner kroner.

Andre udløbere af dette sagskompleks er sendt til Retten i Kolding og Retten på Frederiksberg.