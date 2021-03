Bagmand i hashliga får ti års fængsel og milliongæld

Det slår Retten i Næstved fast torsdag, hvor Michael Them Kjær er blevet idømt ti års fængsel.

4,1 ton hash blev i løbet af ni måneder smuglet ind i Danmark fra Spanien, og her spillede en 54-årig mand en helt central rolle.

Han har samtidig fået skønsmæssigt konfiskeret 8.236.000 kroner. Det vil sige, at han skal betale de mange millioner til statskassen, selv om pengene ikke er blevet fundet af politiet.

Dommen følger senioranklager Ulrich Thomsens påstand.

- Vi er tilfredse med, at retten har set på sagen med samme alvor som os. Retten har lagt til grund, at den dømte havde en ledende og central rolle. Nu forventer vi ikke flere sager i dette kompleks, siger Ulrich Thomsen.

Nu 54-årige Michael Them Kjær gik i sensommeren sidste år ind på en politistation i Spanien og meldte sig selv.

Siden slutningen af 2017 havde han været internationalt efterlyst i sagen om omfattende hashsmugling. Efter knap tre år var han tilsyneladende træt af at være på flugt. Han ville gerne hjem til Danmark.

Den store mængde hash blev smuglet i flere portioner på typisk 210 kilo i perioden fra december 2016 til september 2017.

Hashen var gemt i palletanke på lastbiler. Størstedelen blev bragt til Rønnede på Sydsjælland, mens godt 800 kilo blev afleveret i Hedensted ved Vejle.

Men politiet kom på sporet af hashligaen, og efterforskningen, som blev døbt "Operation Snake", førte i november 2017 til en omfattende aktion, hvor 11 personer blev anholdt.

Flere er siden blevet dømt i sagen. De hårdeste domme faldt i december 2018. Her blev en mand idømt fem års fængsel, mens to andre fik otte års fængsel for deres roller i sagen.

Michael Them Kjær orkestrerede hashsmuglingen ved personlige møder og via telefon og computer.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig og ankede på stedet dommen til landsretten.