Bagmænd skal betale millioner retur for omfattende skattefusk

Syv personer er dømt i sagen, hvor de danske skattemyndigheder er blevet snydt for over 28 millioner kroner i unddraget moms og skat.

Den økonomiske kriminalitet har stået på fra 2013 til 2016, hvor 63-årige Riaz Ahmed Butt angav, at han til sine 15 restauranter i København og omegn hyrede folk via fem forskellige vikarbureauer.

Men bureauerne var såkaldte skraldespandsselskaber uden noget reelt indhold, og som hverken afregnede skat eller moms. Ejeren af de firmaer var 39-årige Ali Hashem.

Specialanklager Britt Janni Hansen har argumenteret for, at det var restauranterne selv, der skulle angive skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Det var retten helt enig i.

- Hvis restaurant-ejeren havde ansatte, skulle han betale nettoløn til dem. Og så er der arbejdsmarkedsbidrag på otte procent af bruttolønnen og A-skat, som han skulle have indbetalt til skat.

- I stedet har retten fundet, at han førte pengene videre til skraldespandsselskaberne, der har udbetalt nettoløn til medarbejderne. Det resterende beløb er overført til andre selskaber og så til udlandet.

- Dokumenter tyder på, at Riaz Ahmed Butt har fået pengene tilbage på en måde, siger hun.

Blandt andet blev der konfiskeret 800.000 kroner i hans hjem.

Desuden var der lavet fakturaer af køb af eksempelvis køleskabe og håndværksarbejde, som enten var falske eller blæst op, så det fremgik, som om der var købt mere, end der var.

De falske fakturaer blev brugt til at skaffe et uberettiget momsfradrag i Riaz Ahmed Butts restauranter.

Retten lagde i dommen vægt på blandt andet politiaflytninger, men også nogle kladdehæfter viste sig at være vigtige.

- De er i hvert fald med til at indikere, at der bliver aflønnet sort, og at der er lavet en konstruktion, som anklagemyndigheden har argumenteret for, sagde retsformanden.

Ud over de 15 restauranter og 5 vikarselskaber omhandler sagen ifølge specialanklageren også et hav af underleverandører. Hun kalder det en meget omfattende og kompleks sag.

- Jeg er meget tilfreds med dommen. Det bekræfter, at det var meget stort og professionelt organiseret, siger Britt Janni Hansen.

Foruden de to hovedbagmand var yderligere fem tiltalt. De har haft diverse direktørroller i firmaerne, og retten fandt, at de havde en vis grad af kendskab til svindlen.

De er idømt straffe mellem 60 dages fængsel og et år og fem måneders fængsel.

Mens Riaz Ahmed Butt straffes med to et halvt års fængsel, straffes Ali Hashem med fængsel i fire år samt udvisning for bestandigt. Han udvises til Norge.

Ingen af dem må deltage i ledelse af en erhvervsvirksomhed i hverken ind- eller udland de næste fem år. Begge har anket dommen.