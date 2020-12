Badehotellet-stjerne vinder Vild med dans

Parret gav i finalen baghjul til skuespilleren Albert Rosin Harson og hans partner, Jenna Bagge, samt skuespilleren Nukâka Coster-Waldau og hendes partner, Silas Holst.

Det er tredje gang, den professionelle danser Thomas Evers Poulsen vinder finalen i "Vild med dans".

Men denne gang skete det i et tomt tv-studie på Østerbro i København med kun de udstemte deltagere på publikumspladserne, og ikke i et propfyldt og feststemt Forum Horsens, som der ellers har været tradition for.

På grund af coronapandemien har hverken publikum eller presse haft adgang til hverken semifinalen eller finalen.

Og det er ikke den eneste ændring, coronapandemien forårsagede i finalen.

Mens det er kutyme, at alle årets par vender tilbage for at lave en opvisning i finalen, måtte danseren Mie Moltke og hendes partner, sangeren Wafande, samt influenceren Emili Sindlev se med hjemme fra deres egen isolationsboble, fordi de op til finalen havde været i tæt kontakt med en coronasmittet.

Det skete undervejs til finalen også for danserne Karina Frimodt og Silas Holst, der sammen med deres respektive partnere måtte sidde en omgang over grundet coronakarantæne.

Senere måtte Karina Frimodt og hendes partner, Janus Bakrawi helt udgå af konkurrencen, da han pådrog sig en skade.

Nogle ting var dog som de plejede i finalen. De tre par var hver på dansegulvet ad flere omgange for at vise, hvad de har lært undervejs. Parrene begyndte med den samme dans, som de dansede i program ét.

18-årige Albert Rosin Harson og Jenna Bagge lagde ud med en tango, og det var også dansen, Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen kastede sig ud i, mens den for Nukäka Coster-Waldau og Silas Holst stod på vals.

Dernæst skulle nydanserne på gulvet i en showdans uden deres respektive partnere.

Da de to danse var danset og dommernes karakterer afgivet, lå Merete Mærkedahl, der især er kendt for sin rolle som Otilia i "Badehotellet", og Thomas Evers Poulsen på en førsteplads, mens Nukäka Coster-Waldau og Silas Holst indtog andenpladsen.

Dernæst var det tid til den længe ventede freestyle, hvor finaleparrene for alvor fik lov at vise, hvor meget de har udviklet sig undervejs. Og her betød dommernes karakterer, at Albert Rosin Harson og Jenna Bagge rykkede op på en andenplads.

I sidste ende var det dog som altid seernes stemmer, der afgjorde det endelige udfald. De var enige med dommerne og sendte Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen til tops, mens Albert Rosin Harson og Jenna Bagge kunne trøste sig med en flot andenplads.

Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen var fra starten af sæsonen udråbt som favoritter, og dommerne har uge efter uge belønnet deres flid på dansegulvet med flotte karakterer, mens seerne også har delt gavmildt ud af sms-stemmer og sørget for, at parret på intet tidspunkt er endt i farezonen.

Undervejs har de set deres konkurrenter falde fra par efter par. Med i feltet har blandt andet været TV2-biologen Vicky Knudsen, den tidligere håndboldstjerne Lars Krogh Jeppesen, dj'en Faustix, tv- og radioværten Sara Bro og sangerinden Hilda Heick, der med sine 74 år snuppede rekorden som den ældste deltager hidtil i den danske udgave af "Vild med dans".

Det var 17. sæson af det populære danseprogram, men TV2 har allerede afsløret, at programmet vender tilbage næste år.