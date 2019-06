Tallerkenen, der er solgt i BabySam, Butik Unik, Børnenes Kartel, Done by Deer A/S, Engby Barnevogne, Illums Bolighus, Invi2, Kære Børn, Salling, Tinsoldat.dk, Ønskebørn, Kids-World.dk i perioden januar til april, trækkes tilbage.

Babytallerken tilbagekaldes: Uegnet til kontakt med fødevarer

Selskabet Done By Deer A/S tilbagekalder deres blå babytallerken "Yummy" med motivet "Happy Dots".

Det skyldes, at der er konstateret for høj migration af melamin i tallerkenen. Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Styrelsen oplyser, at når melamin afgives i en mængde over den tilladte grænse, betyder det, at produktet ikke er egnet til at komme i kontakt med fødevarer.

Tallerkenen er solgt fra januar til april i år.

Tallerkenen har varenummer 10542 og batchnummer 108950918, som står på bagsiden af tallerkenen.

Har man købt tallerkenen, råder Fødevarestyrelsen til, at man leverer den tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at man kasserer den.