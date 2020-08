Både og helikoptere i redningsaktion efter kæntringsulykke

Ulykken er sket omkring en sømil ud for Vesterø Havn, hvor fire-fem personer er faldet i vandet.

En større redningsaktion er torsdag eftermiddag i gang, efter at flere personer er faldet i vandet ud for Læsø.

- Vi har ikke overblik over, hvad der er sket. Om det er to både, der er kollideret, eller en båd der er kæntret, fortæller Poul Fastergaard, der er vagtchef hos Nordjyllands Politi.

To redningshelikoptere - en fra Danmark og en fra Sverige - deltager i aktionen, ligesom flere både er sejlet til området for at hjælpe.

Vagtchefen kan ved 17-tiden ikke sige, om nogle af personerne er reddet op.

- Det er muligt, at nogle af dem er samlet op af de både, der er i området, siger han.

Tidligere forlød det, at to af personerne var reddet op.

- Men det er vi ikke helt sikre på. Der kan være tale om to personer, der er sprunget i vandet fra en anden båd for at hjælpe til, siger Poul Fastergaard.