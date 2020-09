Sikandar Siddique skal stå i spidsen for et nyt parti kaldet Frie Grønne, der er skabt af tidligere Alternativet-medlemmer. (Arkivfoto)

BLÅ BOG: Fra alternativist til løsgænger til partileder

Sikandar Siddique har siddet i Folketinget i lidt over et år, og nu skal han stå i spidsen for et nyt parti.