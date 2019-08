BILLEDSERIE: Op mod 40.000 gik parade for mangfoldighed

Tusindvis af mennesker trodsede grå himmel for at hylde seksuelle minoriteter ved optog gennem hovedstaden.

En menneskeslange med mellem 35.000 og 40.000 festklædte personer drog lørdag eftermiddag fra Frederiksberg Rådhus til Rådhuspladsen i København.

Det skønner arrangørerne af Copenhagen Pride, der siden tirsdag har sat fokus på seksuelle minoriteter gennem debatter, workshops og dragshows.

Da paraden nåede Rådhuspladsen, blev prisen "Årets Laks" uddelt.

Det er en pris, der hædrer personer, der "bevæger sig mod strømmen" og har gjort sig særligt bemærket ved deres indsats for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner.

Prisen, der sidste år gik til forfatter Leonora Christina Skov for sin selvbiografiske roman "Den, der lever stille", tilfaldt i år Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn (FSTB).

Foreningen arbejder for at forbedre vilkårene og mulighederne for behandling til transkønnede børn og unge.

Arbejdet har tilsyneladende båret frugt.

For nyligt skrev Kristeligt Dagblad, at et politisk flertal bestående af Enhedslisten, De Radikale, Socialdemokratiet og Venstre, er klar til at se på en model for, hvordan personer under 18 år kan få et juridisk kønsskifte.

Ligesom tidligere år tog både firmaer og enkeltpersoner del i Copenhagen Pride.

Det kommercielle islæt har dog nået dets grænse, lyder det fra kommunikationschef i Copenhagen Pride Thomas Rasmussen.

- Generelt har vi de seneste tre-fire år fået flere sponsorer, og vi oplever også en større interesse fra firmaer i forhold til at indgå samarbejder med Copenhagen Pride.

- Nu mener vi, at vi har nået et maks i forhold til kommercielle aktører, der går med i paraden, siger Thomas Rasmussen.

Cirka en tredjedel af de 160 grupper, der i år går med i paraden, havde betalt for at være med.