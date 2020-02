BILLEDSERIE: Isbjørneunge kom ud af hulen med sin mor

To små isbjørneunger kom til verden i København Zoo 6. december. Kun den ene overlevede, men den viste sig til gengæld også at være sund og rask.

Efter to en halv måned sammen med sin mor har den lille unge for første gang fået lov til at bevæge sig ud af fødehulen. Det skete torsdag, og mange var dukket op for at se mor og den lille ny.