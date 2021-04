BILLEDSERIE: Genåbning puster liv i caféer og storcentre

For første gang i flere måneder, har restauranter, caféer og barer kunnet byde gæster velkommen til at spise og drikke på stedet.

Gæster er over hele landet strømmet til, efter at endnu en fase af genåbningen begyndte onsdag. Her har også biblioteker, museer, storcentre og stadioner i Superligaen fået lov at genåbne med restriktioner.