BILLEDSERIE: Folkefest aflyst - men statsministeren kom på visit

Statsminister Mette Frederiksen (S) fik selskab af forsvarsminister Trine Bramsen (S) ved Genforenings- og grænsemuseet i Christiansfeld. Det var her, at kong Christian X for 100 år på sin hvide hest markerede, at Sønderjylland atter var en del af Danmark.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix