BILLEDSERIE: Dybkjær satte tunge spor i det politiske landskab

Det offentlige Danmark måbede, da socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen og den radikale Lone Dybkjær mødte op til en Luciano Pavarotti-koncert som kærester i 1992. De blev forlovet samme år, og ved et pressemøde i De Små Haver på Frederiksberg (på billedet) annoncerede de i 1994, at de var blevet gift. Samme år blev hun valgt til EU-Parlamentet for De Radikale.

Foto: Steen Ole/Ritzau Scanpix