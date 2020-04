BILLEDSERIE: Dronningen står side om side med sine arvtagere

Det var helt spontant, at dronning Margrethe lagde armene om sin ældste søn og barnebarn, fortæller fotograf Per Morten Abrahamsen. På billedet ses de tre i Riddersalen i Christian IX's Palæ på Amalienborg i København. Det er fra den, at den kongelige familie typisk træder ud på balkonen for at tage mod lykønskninger fra fremmødte på slotspladsen.

Foto: Per Morten Abrahamsen/Free